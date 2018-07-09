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Петербуржцам незаконно выставлялись счета ЖКХ
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Петербуржцам незаконно выставлялись счета ЖКХ 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам «Невских новостей», о данном инциденте стало известно после того, как в прокуратуру Красносельского района Санкт-Петербурга поступило заявление от жительницы дома. После обращения ведомство провело соответствующую проверку исполнения федерального законодательства при управлении многоквартирным домом в одном из районов города. Сообщается, что по результатам проверки правоохранительные органы обнаружили нарушения. Так, летом минувшего года собственники многоквартирного дома выбирали управляющую компанию. По итогам голосования ей стала ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района». Данную информацию направили в раздел Реестра лицензиата распоряжением Государственной жилищной инспекции Петербурга. Вскоре организация была отстранена от обязанностей управляющей компании. Но даже это не остановило компанию продолжать отправлять жителям дома счета на оплату ЖКХ в период с апреля по июнь текущего года. Ничего не подозревающие местные жители оплачивали незаконные счета. Этими действиями отстраненная УК принесла материальный ущерб собственникам дома. На данный момент собранные материалы находятся на рассмотрении у правоохранительных органов. Предполагается, что по факту нарушения следствие возбудит уголовное дело.
Фото: pixabay.com.
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