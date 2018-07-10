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Арестован руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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Арестован руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

Москва24 2 часа назад
Фото: KM.RU
Арестован начальник службы пожаротушения, обвиняемый в халатности при ликвидации огня в «Зимней вишне», сообщает "Интерфакс".
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