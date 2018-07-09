Тосненская организация не уплатила в казну многомиллионные налоги

Руководство коммерческой организации из Тосненского района Ленинградской области подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 126 миллионов рублей.

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководителей ООО «СОТРАНС СИТИ», которое осуществляет свою деятельность в поселке Красный Бор Тосненского района, умышленно уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость за 3-й и 4-й кварталы 2013 года.

В результате этого казна не досчиталась не менее 126, 6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.