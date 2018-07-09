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Тосненская организация не уплатила в казну многомиллионные налоги
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Тосненская организация не уплатила в казну многомиллионные налоги 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Руководство коммерческой организации из Тосненского района Ленинградской области подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 126 миллионов рублей.
По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководителей ООО «СОТРАНС СИТИ», которое осуществляет свою деятельность в поселке Красный Бор Тосненского района, умышленно уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость за 3-й и 4-й кварталы 2013 года.
В результате этого казна не досчиталась не менее 126, 6 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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