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Суд отменил ограничение Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела
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Суд отменил ограничение Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела 

Москва24 5 часов назад
Фото: Москва24
Мосгорсуд признал незаконным решение ограничить экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля.
Согласно постановлению судьи, решение Басманного суда было отменено, а апелляционная жалоба защиты Итина − частично удовлетворена. Вопрос об ограничении в сроках с ознакомлением с материалами дела направили на новое рассмотрение.
Адвокат бывшего директора «Седьмой студии» просил отменить решение Басманного суда и снять ограничение. По его словам, в деле Итина «присутствует большое количество экономической информации и расчетов». «Мы физически не можем изучить такое количество материалов», − цитирует представителя защиты Агентство «Москва».
Адвокат также напомнил, что в отношении других фигурантов дела: Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум, − суд отправил вопрос об ограничении сроков ознакомления с делом на новое рассмотрение. «Я считаю, что для изучения материалов дела необходимо еще два месяца», − заявил сам Итин.
Помимо Итина, по делу «Седьмой студии» проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра»Алексей Малобродский, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены Минкультуры РФ на реализацию проекта «Платформа».
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отменил решение об ограничении сроков ознакомления с уголовным делом для режиссера Кирилла Серебренникова.
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