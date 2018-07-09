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Житель Коми, показавший друзьям интимные фото подруги, получил год условно
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Житель Коми, показавший друзьям интимные фото подруги, получил год условно 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Мировой судья Корткеросского судебного участка в Коми приговорил к одному году лишения свободы условно местного жителя, который, поссорившись с несовершеннолетней подругой, в нетрезвом виде показывал друзьям ее фотографии в обнаженном виде, сообщает в понедельник республиканская прокуратура.
"Судом установлено, что молодые люди ранее встречались, между ними сложились близкие отношения. С согласия девушки молодой человек сделал ее фотографии в обнаженном виде и хранил их на своем сотовом телефоне. После ссоры со своей избранницей молодой человек напился и, желая отомстить своей подруге, показал друзьям ее фотографии в обнаженном виде", — говорится в сообщении.
Как уточняет республиканское надзорное ведомство, в правоохранительные органы обратилась подруга подсудимого, узнав о его поступке. Мужчина признан виновным по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну». До возбуждения уголовного дела он явился в полицию с повинной и активно способствовал расследованию, отмечает прокуратура Коми.
"С учетом указанных обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 1 года", — заключает ведомство.
Приговор в законную силу не вступил.
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