Ещё
Ребенку пробило голову во время погрузочно-разгрузочных работ на Алтае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенку пробило голову во время погрузочно-разгрузочных работ на Алтае 

Амител 19 часов назад
Водитель трактора взял с собой 10-летнего сына В Кулундинском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту причинение тяжкого вреда здоровью ребенку, при ведении работ, сообщается на сайте регионального СК.
По данным следствия, 28 июня 2018 года в одном из сел Кулундинского района механизатор, управляя трактором К-700, в нарушение правил при ведении погрузочно-разгрузочных работ, допустил присутствие своего 10-летнего сына в кабине транспортного средства.
"В ходе осуществления буксировки железобетонной плиты произошел обрыв металлического троса, в результате чего фрагмент, отлетев, пробил заднее стекло кабины трактора и попал в область головы сидящего на пассажирском сидении ребенка. Мальчик с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе следствия предстоит выяснить все обстоятельства травмирования несовершеннолетнего и дать правовую оценку действиям механизатора, а также лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда в организации.
Это неполный текст новости
Амител: последние новости
Задержан руководящий тушением пожара в "Зимней вишне" Сотрудников Сбербанка поймали на хищении 40 млн рублей у VIP-клиента Барнаульского таксиста обвиняют в похищении и избиении своего клиента
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог230
Россия установила космический рекорд175
Украина предложила России ядерную сделку83
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки107
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение