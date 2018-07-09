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Замглавы волгоградской колонии идет под суд за мошенничество с иконостасом
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Замглавы волгоградской колонии идет под суд за мошенничество с иконостасом 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
49-летний экс-замначальника «Исправительной колонии №24» в Камышине в Волгоградской области предстанет перед судом за мошенничество при изготовлении иконостаса. Мужчина похитил полмиллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина руководил в исправительной колонии хозяйственной деятельностью центра трудовой адаптации осужденных. В августе 2015 года к нему поступил заказ на изготовление деревянного иконостаса для храма. Экс-начальник назначил за него цену в 580 тысяч рублей. Он заявил заказчику, что такая высокая цена связана с тем, что колонии необходимо будет сотрудничать с деревообрабатывающим предприятием из Карелии.
В дальнейшем священнику по указанию замначальника колонии позвонил осужденный и представился главой карельской компании, с которой велись дальнейшие переговоры об условиях и сроках выполнения работ, порядке оплаты и не только. Настоятель храма передавал осужденному деньги через доверенное лицо частями в течение девяти месяцев. В качестве получателя указывалась коммерческая фрма, зарегистрированная в Карелии, а не ИК-24.
Из полученных за изготовление иконостаса 580 тысяч рублей в кассу колонии поступило 60 тысяч рублей, часть из которых была потрачена на покупку сырья и инструментов. Ожидать суда экс-замначальника будет, находясь под подпиской о невыезде. За мошенничество ему грозит до шести лет колонии.
В рамках расследования дела правоохранители арестовали ½ доли квартиры, принадлежащей экс-замначальнику колонии.
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