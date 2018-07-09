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В Волгоградской области пенсионера судят за взятку начальнику отдела полиции
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В Волгоградской области пенсионера судят за взятку начальнику отдела полиции 

ria34.ru 5 часов назад
Пенсионер из Фролово идет под суд за взятку начальнику районного отдела полиции. 62-летний мужчина пытался подкупить руководителя ОВД за невозбуждение в отношении него уголовного дела.
— В конце ноября в дежурную часть отдела полиции по Фроловском району поступило сообщение о том, что ремонтные работы в сельской школе выполняют мигранты. Во время проверки строительной организации выяснилось, что трое из них — граждане стран ближнего зарубежья и необходимых патентов на работу не имеют. Административное наказание грозило не только гастарбайтерам, но и их работодателю, — пояснили РИА34 в СУ СК РФ по Волгоградской области. — Опасаясь привлечения к ответственности, представитель подрядной организации решил «договориться» с начальником районной полиции. Он пришел к руководителю в кабинет и положил на стол 100 тысяч рублей.
Полицейский деньги не только не взял, но и сообщил о факте подкупа вышестоящему руководству. После этого пожилого коммерсанта задержали, следователи СКР возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки в значительном размере за заведомо незаконное бездействие». В данный момент материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.
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