Глава волгоградской полиции отвёз академика МВД на новую работу

Руководитель главка МВД пообщался с задержанными и проверил качество работы подчинённых

Как рассказали V1.ru в отделе информации и общественных связей ГУ МВД региона, рабочую поездку глава ведомства начал с Елани.

— Александр Кравченко осмотрел состояние дежурной части и встретился с руководством и личным составом подразделений, — пояснили в МВД региона. — Начальник Главка представил полицейским нового руководителя отдела МВД России по Еланскому району подполковника Александра Острешко.

Приказ о его назначении был подписан накануне, и до нового места службы новоиспечённый начальник отдела добирался вместе с высокопоставленным коллегой.

— Александр Острешко проработал в полиции уже 24 года. За его плечами большой опыт работы на руководящих должностях. Последние два года он возглавлял старополтавское отделение полиции.

Новый начальник еланского районного отдела МВД закончил Академию управления МВД России.

Александр Острешко работает в полиции с 1994 года

В ходе поездки Александр Кравченко посетил с рабочим визитом город Новоаннинский

— Главный полицейский области проверил условия содержания задержанных в камерах предварительного заключения и выслушал пожелания по улучшению качества работы местной полиции, — сообщили в ведомстве. — Руководитель главка просмотрел журнал вызовов и оценил оперативность реагирования сотрудников МВД на обращения граждан.

В Киквидзенском районе Волгоградской области Александр Кравченко пообщался в территориальном отделе полиции с местными жителями.

— В ходе проверки было проанализировано качество услуг по предоставлению населению информацию о государственных услугах. Руководитель областного ведомства изучил содержание информационных стендов и проверил доступность информации о госуслугах и работе отдела. — пояснили в МВД по региону.

Во всех проинспектированных территориальных отделах внутренних дел Александр Кравченко провёл рабочие встречи с руководством и личным составом, проверил оперативно-служебную деятельность по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также административных правонарушений.