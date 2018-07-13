Следствие попросило продлить домашний арест Кириллу Серебренникову 

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства о продлении домашнего ареста до 22 августа режиссеру Кириллу Серебренникову и до 19 сентября бывшему руководителю департамента Минкультуры России Софьи Апфельбаум, сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Оба ходатайства рассмотрят 18 июля.
Из Мосгорсуда поступил материал об ограничении в ознакомлении с материалами дела обвиняемого Серебренникова и его адвокатов. Пересмотр решения назначен на 17 июля. В начале июля Мосгорсуд отменил ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела.
Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты «дела „Седьмой студии“» обвиняются в мошенничестве при выделении субсидий министерства культуры на проект театральных постановок «Платформа». Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 130 млн руб. В апреле суд продлил Серебренникову арест до 19 июля. Сам режиссер обвинения отрицает.