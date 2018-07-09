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Серебренников назвал причину своего уголовного преследования
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Серебренников назвал причину своего уголовного преследования 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Режиссер Кирилл Сербернников заявил, что дело «Седьмой студии» сфабриковано, чтобы уничтожить его или людей, связанных с ним. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» в понедельник, 9 июля.
«Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. […] Дело выдумано, либо чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных», — заявил Серебренников на заседании в Мосгорсуде.
Отмечается, что судья частично удовлетворил жалобу защиты худрука «Гоголь-центра», попросившей не ограничивать время на ознакомление с материалами расследования. Серебренников заявил, что «ни у кого нет никакой необходимости и желания что-то задерживать».
«Отправить материалы дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения в новом составе», — говорится в решении Мосгорсуда, которое передает «Интерфакс».
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств завершено. Фигурантам, включая Серебренникова, предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Помимо Серебренникова по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа» проходят ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский. Все они, за исключением последнего, находятся под домашним арестом. Малобродский — в СИЗО.
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