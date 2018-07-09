Серебренников назвал причину своего уголовного преследования

Режиссер Кирилл Сербернников заявил, что дело «Седьмой студии» сфабриковано, чтобы уничтожить его или людей, связанных с ним. Об этом пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» в понедельник, 9 июля.

«Из тех материалов дела, с которыми мы уже ознакомились, совершенно понятно, что никакого дела нет. […] Дело выдумано, либо чтобы уничтожить меня, либо чтобы уничтожить людей, со мной связанных», — заявил Серебренников на заседании в Мосгорсуде

Отмечается, что судья частично удовлетворил жалобу защиты худрука «Гоголь-центра», попросившей не ограничивать время на ознакомление с материалами расследования. Серебренников заявил, что «ни у кого нет никакой необходимости и желания что-то задерживать».

«Отправить материалы дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения в новом составе», — говорится в решении Мосгорсуда, которое передает «Интерфакс»

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств завершено. Фигурантам, включая Серебренникова, предъявлено обвинение в окончательной редакции.