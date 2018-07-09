Воспитательница детского сада криком спугнула залезшего в квартиру «форточника»

Грабитель пробрался в квартиру на юго-востоке столицы, однако наткнулся на хозяев жилья, сообщает Агентство «Москва»

Инцидент произошел 8 июля. В полицию обратилась 39-летняя воспитательница столичного детсада. Она рассказала, что в ее двухкомнатную квартиру на первом этаже дома на улице Федора Полетаева взобрался «форточник».

По словам заявительницы, в этот момент она со своим малолетним ребенком находилась в одной из комнат. Женщина услышала шорох на кухне, вошла туда и увидела незнакомого худого мужчину. Она подняла крик и убежала звать соседей, а незнакомец выпрыгнул на улицу через открытую форточку.

Из квартиры ничего не пропало. С места происшествия изъяли нож и отпечатки пальцев. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.