Экс-глава Энгельсского района остался под стражей

Бывший глава Энгельсского района оставлен под стражей до 30 сентября. Такое решение было принято судьей Татьяной Стребковой в ответ на апелляционную жалобу.

Напомним, Дмитрий Лобанов обвиняется в махинациях с земельными участками на территории муниципального образования. По версии следствия, в 2015 году глава администрации потребовал передать ему таун-хаус, стоимостью 6 миллионов рублей, за ввод в эксплуатацию десяти построенных таун-хаусов. За незаконное вознаграждение Лобанов также обещал предоставить в аренду новый земельный участок на улице Пристанской в Энгельсе

Напомним, ранее защита обвиняемого составила жалобу на постановление Кировского районного суда о продлении ареста для бывшего главы муниципального образования на три месяца. Адвокат Лобанова ссылался на состояние здоровья своего клиента. однако судья оставила решение суда без изменений. Сам Лобанов просил заменить ему пресечения на домашний арест. Ранее следствие ходатайствовало об изоляции экс-главы Энгельсского района, поскольку он может оказывать давление на свидетелей.