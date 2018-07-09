Ещё
Экс-глава Энгельсского района остался под стражей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава Энгельсского района остался под стражей 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший глава Энгельсского района оставлен под стражей до 30 сентября. Такое решение было принято судьей Татьяной Стребковой в ответ на апелляционную жалобу.
Напомним, Дмитрий Лобанов обвиняется в махинациях с земельными участками на территории муниципального образования. По версии следствия, в 2015 году глава администрации потребовал передать ему таун-хаус, стоимостью 6 миллионов рублей, за ввод в эксплуатацию десяти построенных таун-хаусов. За незаконное вознаграждение Лобанов также обещал предоставить в аренду новый земельный участок на улице Пристанской в Энгельсе.
Напомним, ранее защита обвиняемого составила жалобу на постановление Кировского районного суда о продлении ареста для бывшего главы муниципального образования на три месяца. Адвокат Лобанова ссылался на состояние здоровья своего клиента. однако судья оставила решение суда без изменений. Сам Лобанов просил заменить ему пресечения на домашний арест. Ранее следствие ходатайствовало об изоляции экс-главы Энгельсского района, поскольку он может оказывать давление на свидетелей.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Бывший бухгалтер омского детсада осуждена за махинации с зарплатой Скандальный следователь из Челябинска останется в СИЗО до сентября Рейс «Москва – полицейский участок»: в Екатеринбурге пьяного пассажира забрали прямо из аэропорта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза285
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги40
В России отреагировали на уход Джонсона106
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»80
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение