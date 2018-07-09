Экс-чиновник Володарской администрации осужден за служебный подлог

Бывший заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Володарского муниципального района признан виновным в служебном подлоге и осужден на полтора года лишения свободы условно. Также он лишен права занимать должности на госслужбе на два года. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Как было установлено судом и следствием, в марте 2016 года администрация Володарского района выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в поселке Решетиха . При этом экс-чиновник указал ложные сведения о том, что в здании есть горячая вода, тепло, газ и электричество. На самом деле квартиры оказались непригодными для проживания. В данный дом администрация планировала переселить жильцов из ветхого и аварийного фонда. Для этих целей еще в сентябре 2015 года 24 квартиры в нем были приобретены в муниципальную собственность.

Свою вину бывший чиновник признал в полном объеме.