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Сотрудники МВД задержали подозреваемого в краже имущества у иностранца
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Сотрудники МВД задержали подозреваемого в краже имущества у иностранца 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратился гражданин Великобритании, завивший о краже личного имущества в такси. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Оперативники принимают меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
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