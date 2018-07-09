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Житель Кубани облил жену горючим веществом и поджег
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Житель Кубани облил жену горючим веществом и поджег 

360tv.ru 5 часов назад
В городе Шахты (Ростовская область) мужчина облил жену бензином‐растворителем и поджег. Все произошло 5 июля около 23:30 дома у супругов. Об этом сообщили телеканалу «360».
Медики зафиксировали термические ожоги груди, живота, головы, верхних и нижних дыхательных путей I, II, III степеней. Они занимают 80% тела. Специалисты расценивают такие повреждения как тяжкие.
«С места происшествия изъяты бутылка с прозрачной жидкостью с наклейкой «Уайт-спирит», четыре отрезка желтой дактопленки, подушка красного цвета, спички, фрагменты обуглившейся одежды», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Следователи задержали подозреваемого. Ранее в отношении мужчины заводили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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