Житель Кубани облил жену горючим веществом и поджег

В городе Шахты ( Ростовская область ) мужчина облил жену бензином‐растворителем и поджег. Все произошло 5 июля около 23:30 дома у супругов. Об этом сообщили телеканалу «360».

Медики зафиксировали термические ожоги груди, живота, головы, верхних и нижних дыхательных путей I, II, III степеней. Они занимают 80% тела. Специалисты расценивают такие повреждения как тяжкие.

«С места происшествия изъяты бутылка с прозрачной жидкостью с наклейкой «Уайт-спирит», четыре отрезка желтой дактопленки, подушка красного цвета, спички, фрагменты обуглившейся одежды», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Следователи задержали подозреваемого. Ранее в отношении мужчины заводили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».