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Пьяный москвич ударил сотрудника ФСБ при задержании за мелкое хулиганство
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Пьяный москвич ударил сотрудника ФСБ при задержании за мелкое хулиганство 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Житель Москвы ударил сотрудника ФСБ при задержании за мелкое хулиганство в районе здания УФСБ по Москве и Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"40-летний житель Москвы нанес удар по лицу сотруднику ФСБ в ходе пресечения административного правонарушения и задержания в Большом Кисельном переулке. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказал собеседник агентства.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о направлении материалов в его отношении в военный следственный отдел СК РФ.
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