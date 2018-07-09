Пьяный москвич ударил сотрудника ФСБ при задержании за мелкое хулиганство

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Житель Москвы ударил сотрудника ФСБ при задержании за мелкое хулиганство в районе здания УФСБ по Москве и Московской области . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"40-летний житель Москвы нанес удар по лицу сотруднику ФСБ в ходе пресечения административного правонарушения и задержания в Большом Кисельном переулке. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказал собеседник агентства.