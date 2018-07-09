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Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Рыбке и Лесли
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Рыбке и Лесли 

РИА Новости 5 часов назад
СУД ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК ДЕРИПАСКИ К РЫБКЕ И ЛЕСЛИ О ЗАЩИТЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ — ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА
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