В Петербурге осудили бывшего капитана ВМФ за кражу миномета

С. - ПЕТЕРБУРГ , 9 июл — РИА Новости . Бывший капитан ВМФ России Александр Кушнарев осужден в Петербурге на 10 лет колонии за кражу 82-миллиметрового миномета из войсковой части, кражу доспехов, хулиганскую стрельбу по людям и изготовление взрывного устройства, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

По данным ОПС, Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник признал Александра Кушнарева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226 (хищение оружия), пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 (кража), пунктом «а» части 1 статьи 213 (хулиганство), частью 1 статьи 223.1 и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств). Как сообщила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, Кушанарев является бывшим капитаном ВМФ России.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима со штрафом в 150 000 рублей", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 6 февраля 2017 года Кушнарев проник на техническую территорию войсковой части 09703-Р и с помощью болтореза перекусил дужку навесного замка входной двери хранилища, после чего похитил состоящий на вооружении 82-миллиметровый миномет 2Б14-1 стоимостью 760 тысяч рублей.

Кроме того, судом установлено, что Кушнарев в период времени с 31 мая по 11 июня 2017 года проник в помещение Межрегиональной патриотической молодежной общественной организации «Валькирия», откуда тайно похитил принадлежащее третьему лицу имущество, в частности комплект металлических доспехов, кольчугу и колчан со стрелами на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Суд также установил, что 5 августа 2017 года Кушнарев на территории гаражного кооператива на Ржевской улице угрожал нескольким потерпевшим охотничьим ружьем и произвел не менее четырех выстрелов в сторону них. Также судом установлено, что Кушнарев незаконно изготовил осколочную мину-ловушку с поражающими элементами, которую незаконно хранил в гараже.