Арестованного в Москве британского болельщика отпустят на свободу

Арестованного в Москве британского болельщика Тревора Мартина Хорсли исключили из международного розыска и в ближайшее время отпустят из СИЗО . Об этом в понедельник, 9 июля, сообщил ТАСС адвокат британца Магомед Эсендиров.

Прокуратура получила документы от Интерпола ОАЭ о том, что уголовное преследование в отношении моего подзащитного не ведется и данные о его международном розыске ошибочны. В ближайшее время я встречаюсь с прокурором, и мы едем в СИЗО освобождать Хорсли», — отметил Эсендиров.

Британца задержали 3 июля сразу после матча Англия Колумбия на стадионе «Открытие-Арена». Как стало известно «Ленте.ру» , его фотография была загружена в базу данных граждан, объявленных в розыск, и в системы автоматического распознавания лиц. При появлении Хорсли специальный сигнал сразу поступил в международный полицейский центр ЧМ-2018 в Домодедово , при выходе со стадиона его остановили для проверки и сразу задержали.

По словам адвоката Эсендирова, его подзащитный не знал об уголовном деле и сразу после задержания перевел всю сумму в счет возмещения ущерба — около четырех миллионов рублей. Потерпевшая сторона согласилась с прекращением уголовного дела, но до этого момента британца уже успели отправить в московский следственный изолятор.