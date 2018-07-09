Суд снял ограничение для экс-главы «Седьмой студии» по срокам ознакомления с материалами дела

Мосгорсуд снял ограничение с бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела «Седьмой студии», передаёт корреспондент RNS из зала суда.

«Постановление Басманного суда Москвы об ограничении Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля отменить, передать материалы дела в Басманный суд для рассмотрения в ином составе», — огласила решение судья.

В ходе слушания адвокат Итина предоставил листок нетрудоспособности обвиняемого с 18 по 28 июня и попросил отменить срок ознакомления с делом в связи с болезнью Итина и большим объёмом документов.

Ранее экс-гендиректора «Седьмой студии» Итина отправили под домашний арест до 19 июля по решению Пресненского районного суда.