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Суд снял ограничение для экс-главы «Седьмой студии» по срокам ознакомления с материалами дела
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Суд снял ограничение для экс-главы «Седьмой студии» по срокам ознакомления с материалами дела 

Rambler News Service 6 часов назад
Мосгорсуд снял ограничение с бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела «Седьмой студии», передаёт корреспондент RNS из зала суда.
«Постановление Басманного суда Москвы об ограничении Итина в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля отменить, передать материалы дела в Басманный суд для рассмотрения в ином составе», — огласила решение судья.
В ходе слушания адвокат Итина предоставил листок нетрудоспособности обвиняемого с 18 по 28 июня и попросил отменить срок ознакомления с делом в связи с болезнью Итина и большим объёмом документов.
Ранее экс-гендиректора «Седьмой студии» Итина отправили под домашний арест до 19 июля по решению Пресненского районного суда.
Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты «дела „Седьмой студии“» обвиняются в мошенничестве при выделении субсидий министерства культуры на проект театральных постановок «Платформа». Сумма ущерба, по версии следствия, составляет 130 млн руб. В апреле суд продлил Серебренникову арест до 19 июля. Сам режиссер обвинения отрицает.
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