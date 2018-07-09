Скандальный следователь из Челябинска останется в СИЗО до сентября

Экс-следователь челябинского СКР Денис Гуламов не выйдет из СИЗО до 12 сентября. Мужчине вменяется фальсификация доказательств, привлечение невиновного к уголовной ответственности, незаконный арест и хищение (либо вымогательство) огнестрельного оружия. Как сообщили «ФедералПресс» в областном суде, бывший силовик находится под арестом уже больше года. Его задержали в июне 2017 года в Карелии , где он работал замруководителя одного из следственных отделов. До этого около трех лет Денис Гуламов трудился в следственном комитете Челябинской области . По данным источников, все обвинения связаны именно с этим периодом его деятельности. Уточняется, что на бывшего сотрудника СКР надели наручники буквально за несколько минут до начала «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным . Задержанный собирался обратиться к главе страны и главе СКР Александру Бастрыкину «Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, рассмотрев жалобу Дениса Гуламова, оставила без изменения ранее вынесенное постановление от 14 июня 2018 года о продлении срока содержания его под стражей на 2 месяца 9 суток, а всего до 14 месяцев 29 суток, по 12 сентября 2018 года. Суд отказал обвиняемому в избрании иной меры пресечения, не связанной с изоляцией», — рассказала пресс-секретарь облсуда Наталья Прохорова Фото: Евгений Поторочин