Ещё
Скандальный следователь из Челябинска останется в СИЗО до сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандальный следователь из Челябинска останется в СИЗО до сентября 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-следователь челябинского СКР Денис Гуламов не выйдет из СИЗО до 12 сентября. Мужчине вменяется фальсификация доказательств, привлечение невиновного к уголовной ответственности, незаконный арест и хищение (либо вымогательство) огнестрельного оружия.
Как сообщили «ФедералПресс» в областном суде, бывший силовик находится под арестом уже больше года.
Его задержали в июне 2017 года в Карелии, где он работал замруководителя одного из следственных отделов. До этого около трех лет Денис Гуламов трудился в следственном комитете Челябинской области. По данным источников, все обвинения связаны именно с этим периодом его деятельности.
Уточняется, что на бывшего сотрудника СКР надели наручники буквально за несколько минут до начала «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Задержанный собирался обратиться к главе страны и главе СКР Александру Бастрыкину.
«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, рассмотрев жалобу Дениса Гуламова, оставила без изменения ранее вынесенное постановление от 14 июня 2018 года о продлении срока содержания его под стражей на 2 месяца 9 суток, а всего до 14 месяцев 29 суток, по 12 сентября 2018 года. Суд отказал обвиняемому в избрании иной меры пресечения, не связанной с изоляцией», — рассказала пресс-секретарь облсуда Наталья Прохорова.
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Петербуржского капитана ВМФ осудили за кражу и стрельбу по военным Бывшему гендиректору «Красноярского хлеба» дали реальный срок за неуплату налогов Рейс «Москва – полицейский участок»: в Екатеринбурге пьяного пассажира забрали прямо из аэропорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза285
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги40
В России отреагировали на уход Джонсона106
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»80
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение