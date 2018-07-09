Двое неизвестных с ножом напали на прохожего и скрылись

Как сообщает источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва», в районе Южное Бутово двое неизвестных нанесли ножевое ранение мужчине и скрылись.

Происшествие произошло адресу: ул. Южнобутовская, д. 86, корп. 1. Двое неизвестных совершили нападение на мужчину, ранили его ножом, после чего скрылись. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавших по приметам, возможных свидетелей преступления.

Фото взято: https://tv5.zp.ua/wp-content/uploads/2017/02/content_ugrozaut-nozom.jpg