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Двое неизвестных с ножом напали на прохожего и скрылись
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Двое неизвестных с ножом напали на прохожего и скрылись 

Управа района Южное Бутово 6 часов назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва», в районе Южное Бутово двое неизвестных нанесли ножевое ранение мужчине и скрылись.
Происшествие произошло адресу: ул. Южнобутовская, д. 86, корп. 1. Двое неизвестных совершили нападение на мужчину, ранили его ножом, после чего скрылись. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавших по приметам, возможных свидетелей преступления.
Фото взято: https://tv5.zp.ua/wp-content/uploads/2017/02/content_ugrozaut-nozom.jpg
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