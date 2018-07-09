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Подозреваемый в убийстве сотрудницы ЖКХ на севере Москвы оказался ее коллегой
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Подозреваемый в убийстве сотрудницы ЖКХ на севере Москвы оказался ее коллегой 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: MosDay.ru
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве сотрудницы ГБУ «Жилищник Дмитровского района», является коллегой потерпевшей, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«По версии следствия, вечером 8 июля текущего года в помещении ГБУ «Жилищник Дмитровского района» Москвы обнаружено тело сотрудницы 1961 г. рождения с телесными повреждения в виде раны в височно-затылочной области. Благодаря совместной работе сотрудников следствия и силовой поддержке Росгвардии задержан подозреваемый, который работал слесарем в данной организации», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и решат вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что вечером 8 июля в помещении диспетчерской ГБУ «Жилищник Дмитровского района» на ул. Ангарская было обнаружено тело 56-летней женщины-диспетчера с резаными ранами шеи, глаза, виска, уха, а также порезами кисти. В этом же доме задержали безработного 46-летнего москвича со следами крови на одежде и теле, а с также ушибами и порезами. Гражданин был пьян и внятно рассказать о случившемся не смог.
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