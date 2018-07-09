Подозреваемый в убийстве сотрудницы ЖКХ на севере Москвы оказался ее коллегой

«По версии следствия, вечером 8 июля текущего года в помещении ГБУ «Жилищник Дмитровского района» Москвы обнаружено тело сотрудницы 1961 г. рождения с телесными повреждения в виде раны в височно-затылочной области. Благодаря совместной работе сотрудников следствия и силовой поддержке Росгвардии задержан подозреваемый, который работал слесарем в данной организации», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и решат вопрос об избрании мужчине меры пресечения.