Хулиган с ножницами угрожал посетителям московского ТЦ

В торговом центре «Золотой Вавилон» на северо‐востоке Москвы неизвестный, вооружившись ножницами, напал на посетителей ТЦ. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

ЧП произошло вечером 8 июля. В полицию о случившемся сообщил охранник торгового центра. В тот же день полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний москвич.

О причинах его поступка информации нет.