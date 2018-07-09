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Хулиган с ножницами угрожал посетителям московского ТЦ
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Хулиган с ножницами угрожал посетителям московского ТЦ 

360tv.ru 6 часов назад
В торговом центре «Золотой Вавилон» на северо‐востоке Москвы неизвестный, вооружившись ножницами, напал на посетителей ТЦ. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах
ЧП произошло вечером 8 июля. В полицию о случившемся сообщил охранник торгового центра. В тот же день полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний москвич.
О причинах его поступка информации нет.
На севере столицы избили депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. СМИ сообщили, что конфликт с неизвестным мужчиной у парламентария произошел из-за бывшей гражданской жены и имущественного спора.
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