Замначальника колонии в Камышине похитил полмиллиона при изготовлении иконостаса

Бывший заместитель камышинской исправительной колонии № 24 идет под суд за хищение более полумиллиона рублей при изготовлении иконостаса.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе областной прокуратуры, в 2015 году к обвиняемому, который руководил центром трудовой адаптации осужденных ИК-24, поступил заказ на изготовление деревянного иконостаса для храма. Мужчина сообщил, что работы обойдутся в 580 тысяч. Стоимость немаленькая, но обусловлена якобы необходимостью сотрудничества с деревообрабатывающей фирмой из Республики Карелия

— Затем священнослужителю по указанию замначальника колонии позвонил осужденный, представившийся руководителем карельской фирмы, с которым велись дальнейшие переговоры об условиях и сроках выполнения работ, порядке оплаты. Деньги передавались настоятелем прихода обвиняемому через доверенное лицо последнего частями в течение девяти месяцев, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — В качестве получателя средств указывалась коммерческая организация, зарегистрированная в Карелии, а не исправительное учреждение. В итоге в кассу колонии поступили лишь 60 тысяч, часть из которых были потрачены на сырье и инструменты.

Свою вину сотрудник ФСИН признал, но ущерб так и остался не возмещен. Экс-замначальника обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Дело передано в суд, в ближайшее время будет вынесен приговор.