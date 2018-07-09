Таджик ограбил британца в Москве на 2 миллиона

В Москве гражданин Таджикистана обокрал британца на два миллиона рублей

"Утром 8 июля поступила информация, что у футбольного болельщика из Великобритании 1961 года рождения при неизвестных обстоятельствах пропали наручные часы Rolex, мобильный телефон марки iPhone и денежные средства, общий ущерб составил около 2 миллионов рублей", — пояснил источник.

В тот же день был задержан гражданин Таджикистана 1988 года рождения. Он признался в краже имущества у британского болельщика, возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что кража произошла рано утром в такси.