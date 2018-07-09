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Таджик ограбил британца в Москве на 2 миллиона
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В Москве гражданин Таджикистана обокрал британца на два миллиона рублей 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали уроженца Таджикистана, подозреваемого в краже в такси у болельщика из Великобритании денег, часов Rolex и смартфона на общую сумму около 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Утром 8 июля поступила информация, что у футбольного болельщика из Великобритании 1961 года рождения при неизвестных обстоятельствах пропали наручные часы Rolex, мобильный телефон марки iPhone и денежные средства, общий ущерб составил около 2 миллионов рублей", — пояснил источник.
В тот же день был задержан гражданин Таджикистана 1988 года рождения. Он признался в краже имущества у британского болельщика, возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что кража произошла рано утром в такси.
В субботу сообщалось, что еще одного британца обокрали в московском такси, угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Позже полицейские установили автомобиль и задержали обоих подозреваемых. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира по футболу.
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