Воспитательница детского сада в Москве криком спугнула залезшего в квартиру «форточника»

Вечером 8 июля в полицию обратилась 39-летняя воспитательница столичного детсада, проживающая в двухкомнатной квартире на первом этаже дома на ул. Федора Полетаева. «Женщина сообщила, что находилась со своим малолетним ребенком в одной из комнат, когда услышала шорох на кухне. Заявительница решила проверить, что случилось, и увидела на кухне незнакомого худого мужчину. Подняв крик, женщина побежала звать соседей, а незнакомец выпрыгнул на улицу через открытую форточку», — сказал собеседник агентства.

Оперативники выяснили, что из квартиры ничего не пропало. С места происшествия изъяли нож и отпечатки пальцев. Также заявительница сообщила полиции приметы преступника — это был коротко стриженый мужчина средних лет в голубом джинсовом костюме. В МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.