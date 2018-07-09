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Воспитательница детского сада в Москве криком спугнула залезшего в квартиру «форточника»
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Воспитательница детского сада в Москве криком спугнула залезшего в квартиру «форточника» 

Агентство «Москва» 4 часа назад
На юго-востоке столицы так называемый форточник пробрался в квартиру, когда дома были хозяева. Увидевшая злоумышленника женщина подняла крик и спугнула мужчину, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 8 июля в полицию обратилась 39-летняя воспитательница столичного детсада, проживающая в двухкомнатной квартире на первом этаже дома на ул. Федора Полетаева. «Женщина сообщила, что находилась со своим малолетним ребенком в одной из комнат, когда услышала шорох на кухне. Заявительница решила проверить, что случилось, и увидела на кухне незнакомого худого мужчину. Подняв крик, женщина побежала звать соседей, а незнакомец выпрыгнул на улицу через открытую форточку», — сказал собеседник агентства.
Оперативники выяснили, что из квартиры ничего не пропало. С места происшествия изъяли нож и отпечатки пальцев. Также заявительница сообщила полиции приметы преступника — это был коротко стриженый мужчина средних лет в голубом джинсовом костюме. В МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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