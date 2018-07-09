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Лжеполицейские украли сигареты на 250 тысяч рублей
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Лжеполицейские украли сигареты на 250 тысяч рублей 

360tv.ru 6 часов назад
Пятеро неизвестных мужчин, представившись полицейскими, «изъяли» у предпринимателя 300 блоков сигарет на 250 тысяч рублей в столичном Чертанове. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В воскресенье, 8 июля, пятеро неизвестных, представившись сотрудниками полиции, вошли в один из гаражей комплекса на улице Подольских Курсантов. Там они связали мужчину и его брата, которые занимались ремонтом автомобиля.
Затем злоумышленники ломом продолбили стену в соседний гараж и вытащили оттуда 300 коробок с сигаретами, которые погрузили в автомобиль «Газель». Известно, что помещение использовалось в качестве склада одним из столичных предпринимателей. После преступления лжеполицейские скрылись в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие.
Инкассатор «Альфа-банка» похитил 10 миллионов рублей. Спустя некоторое время его удалось задержать полицейским. Как сообщил мужчина, совершить преступление его заставили финансовые трудности. С помощью этих средств он планировал закрыть кредиты и микрозаймы.
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