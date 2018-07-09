Лжеполицейские украли сигареты на 250 тысяч рублей

Пятеро неизвестных мужчин, представившись полицейскими, «изъяли» у предпринимателя 300 блоков сигарет на 250 тысяч рублей в столичном Чертанове. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

В воскресенье, 8 июля, пятеро неизвестных, представившись сотрудниками полиции, вошли в один из гаражей комплекса на улице Подольских Курсантов. Там они связали мужчину и его брата, которые занимались ремонтом автомобиля.

Затем злоумышленники ломом продолбили стену в соседний гараж и вытащили оттуда 300 коробок с сигаретами, которые погрузили в автомобиль «Газель». Известно, что помещение использовалось в качестве склада одним из столичных предпринимателей. После преступления лжеполицейские скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие.