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Мужчина на Cadillac после знакомства в интернете похитил и изнасиловал москвичку, надев на нее маску
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Мужчина на Cadillac после знакомства в интернете похитил и изнасиловал москвичку, надев на нее маску 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Неизвестный после знакомства в интернете встретился с москвичкой, похитил ее на автомобиле, вывез в неизвестное место и изнасиловал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Утром 8 июля в полицию обратилась 32-женщина с сообщением об изнасиловании. По ее словам, три недели назад она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и накануне вечером они встретилась. Неизвестный, представившийся Андреем, приехал к ней на белом Cadillac Escalade на ул. Беговая. Примерно в районе Ленинградского проспекта злоумышленник внезапно остановился, напал на потерпевшую, сидевшую на заднем сидении, избил, надел ей на лицо маску, связал руки и ноги жгутами и поехал с ней в неизвестном направлении. Затем он отвел ее в некое помещение и изнасиловал там, снимая все происходящее на видео», — рассказал собеседник агентства.
После изнасилования преступник оттащил женщину обратно в машину и повез в неизвестном направлении. В дороге, однако, он попал в аварию. «Тогда он принял решение отпустить ее. Высадил ее на ул. Молодежная и запретил говорить о случившемся под угрозой убийства. Домой женщина вернулась на такси и по возвращении позвонила в полицию. Впоследствии ее допросили», — продолжил источник.
Вечером 8 июля из ГКБ им. С. Боткина поступила телефонограмма о госпитализации женщины в нейрохирургическое отделение. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки шеи и запястий и множественные ушибы мягких тканей головы.
Полиция проводит проверку по данному факту и разыскивает преступника. «На камере видеонаблюдения зафиксирован момент, когда в 21:04 потерпевшая выходит из подъезда, встречается с молодым человеком, после чего они садятся в его автомобиль Cadillac Escalade. Регистрационный номер машины, к сожалению, прочесть не удалось», — добавил источник. В настоящее время изучаются возможные пути движения машины.
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