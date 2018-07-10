Рязанский СК возбудил дело по факту падения ребенка с аттракциона

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе СК, под следствие попал индивидуальный предприниматель, который привез и установил в деревне Листвянка надувной батут, с которого упала 5-летняя девочка и получила телесные повреждения.

По данным следствия, инцидент произошел днем 3 июня. В ходе проверки было установлено, что батут не отвечал требованиям безопасности, так как не был оборудован специальными ограждением и ударопоглощающим покрытием, защитная сетка игровой площадки была повреждена.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела продолжается.

Фото: ryazan.sledcom.ru