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Рязанский СК возбудил дело по факту падения ребенка с аттракциона
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Рязанский СК возбудил дело по факту падения ребенка с аттракциона 

Новости Рязани 6 часов назад
Фото: Новости Рязани
По факту травмирования ребенка на аттракционе в Рязанском районе Рязанской области региональный следком возбудил уголовное дело.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе СК, под следствие попал индивидуальный предприниматель, который привез и установил в деревне Листвянка надувной батут, с которого упала 5-летняя девочка и получила телесные повреждения.
По данным следствия, инцидент произошел днем 3 июня. В ходе проверки было установлено, что батут не отвечал требованиям безопасности, так как не был оборудован специальными ограждением и ударопоглощающим покрытием, защитная сетка игровой площадки была повреждена.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование дела продолжается.
Фото: ryazan.sledcom.ru
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