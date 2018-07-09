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В Уфе иностранец подозревается в жестоком убийстве 26-летнего мужчины
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В Уфе иностранец подозревается в жестоком убийстве 26-летнего мужчины 

ГОРОБЗОР.РУ 6 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
28-летний гражданин Азербайджана подозревается в убийстве 26-летнего жителя Уфы. Как сообщает источник ГорОбзор.ру, иностранец трижды ударил уфимца ножом в грудь. При госпитализации в карете скорой помощи пострадавший скончался. Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 8 июля, около пяти часов утра. — Про подозреваемого известно, что на территории республики он находится без разрешительных документов. А пострадавший ранее был судим, — отметил собеседник. Подозреваемый признался в содеянном. Нож также изъяли правоохранители. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
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