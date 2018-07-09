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Мужчину будут судить за убийство отчима в Петрозаводске в День Победы
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Мужчину будут судить за убийство отчима в Петрозаводске в День Победы 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
В следственном комитете республики сообщили, что обвиняемый находится под стражей в ожидании суда.
36-летний мужчина обвиняется в убийстве своего отчима. За инкриминируемое преступление ему придется отвечать перед судом в Петрозаводске.
По версии регионального следственного комитета, днем 9 мая обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с отчимом напал на него с ножом и причинил колото-резаные ранения. Инцидент произошел в одном из домов столицы Карелии. Потерпевший мужчина скончался на месте, а обвиняемый был задержан. Ранее обвиняемый мужчина был судим за разбой. Мужчину арестовали, в настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Уточняется, что за данное преступление предусмотрено лишение свободы до 15 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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