Мошенники похитили пин-коды почти 200 банковских карт 

Обнинский городской суд приговорил 35-летнего москвича к трем годам лишения свободы за похищение данных 181 банковской карты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, делал он это с помощью накладного считывающего устройства (скимминга), оборудованного видеокамерой. По внешнему виду оно имитировало часть корпуса банкомата и позволяло считывать пин-коды банковских карт. С помощью особого устройства, которое помещалось в картоприемник банкомата, считывались и данные на магнитной полосе карт. Это оборудование злоумышленник и его сообщники установили в двух банкоматах Обнинска. Таким образом они получили доступ к счетам, на которых находилось около двух миллионов рублей. Снять деньги они не успели, так как сотрудники банка вовремя обнаружили это оборудование. Приговор суда в ступил в законную силу, два других фигуранта были осуждены в 2016 и 2017 годах.