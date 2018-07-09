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Мошенники похитили пин-коды почти 200 банковских карт
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Мошенники похитили пин-коды почти 200 банковских карт 

Калуга 24 6 часов назад
Фото: Калуга 24
Обнинский городской суд приговорил 35-летнего москвича к трем годам лишения свободы за похищение данных 181 банковской карты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, делал он это с помощью накладного считывающего устройства (скимминга), оборудованного видеокамерой. По внешнему виду оно имитировало часть корпуса банкомата и позволяло считывать пин-коды банковских карт. С помощью особого устройства, которое помещалось в картоприемник банкомата, считывались и данные на магнитной полосе карт. Это оборудование злоумышленник и его сообщники установили в двух банкоматах Обнинска. Таким образом они получили доступ к счетам, на которых находилось около двух миллионов рублей. Снять деньги они не успели, так как сотрудники банка вовремя обнаружили это оборудование. Приговор суда в ступил в законную силу, два других фигуранта были осуждены в 2016 и 2017 годах.
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