Оперуполномоченный по особо важным делам попался на взятке в Краснодаре 

Новая Кубань: последние новости

В Краснодарском крае завели уголовное дело по факту убийства 29-летнего экс-футболиста «Ангушта»

Обнародовано фото серийного насильник с татуировкой в паху, задержанного в Ростове-на-Дону

В России будут судить гражданина Украины, который склонял школьницу из Сочи к теракту