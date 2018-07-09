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Оперуполномоченный по особо важным делам попался на взятке в Краснодаре
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Оперуполномоченный по особо важным делам попался на взятке в Краснодаре 

Новая Кубань 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. О признании законным постановления о возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
27-летнего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни подозревают в получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие.
Суть противоправных действия по версии следствия была такова: сотрудник получил 70 тысяч рублей за то, что не задокументировал выявленное нарушение. Оно касалось перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза автобуса, используемого индивидуальным предпринимателем для междугородних перевозок пассажиров.
Сотрудник должен был изъять ТС и привлечь индивидуального предпринимателя к ответственности по ст. 16.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Дело в отношении оперуполномоченного находится в производстве следователя Следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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