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Арестованный в Москве для выдачи в ОАЭ британский болельщик освобожден из СИЗО
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Арестованный в Москве для выдачи в ОАЭ британский болельщик освобожден из СИЗО 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Британский болельщик Тревер Мартин Хорси, арестованный судом в Москве для решения вопроса о его экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, отпущен из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Магомед Эсендиров.
"Моего подзащитного отпустили. Ночью он улетает домой", — сказал он.
Ранее адвокат рассказал, что Интерпол по запросу ОАЭ прислал в Россию документы о прекращении уголовного преследования и пояснение об ошибочных данных о розыске Хорси.
6 июля Тушинский суд Москвы арестовал до 31 августа гражданина Великобритании Хорси, задержанного на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу для решения вопроса о его экстрадиции по запросу ОАЭ. По данным адвоката британца, полиция Эмиратов считает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом (в России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК). Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено еще в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий.
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