Арестованный в Москве для выдачи в ОАЭ британский болельщик освобожден из СИЗО

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Британский болельщик Тревер Мартин Хорси, арестованный судом в Москве для решения вопроса о его экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов , отпущен из СИЗО . Об этом ТАСС сообщил его адвокат Магомед Эсендиров. "Моего подзащитного отпустили. Ночью он улетает домой", — сказал он. Ранее адвокат рассказал, что Интерпол по запросу ОАЭ прислал в Россию документы о прекращении уголовного преследования и пояснение об ошибочных данных о розыске Хорси. 6 июля Тушинский суд Москвы арестовал до 31 августа гражданина Великобритании Хорси, задержанного на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу для решения вопроса о его экстрадиции по запросу ОАЭ. По данным адвоката британца, полиция Эмиратов считает, что он расплатился недействительным чеком, зная об этом (в России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК). Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено еще в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий.