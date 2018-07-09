Английский болельщик, арестованный в России по запросу ОАЭ, освобожден из СИЗО 

Поданный Великобритании Тревор Мартин Хорсли, задержанный в Москве на стадионе и впоследствии арестованный по запросу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), освобожден из следственного изолятора, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Магомед Эсендиров.
«В настоящий момент мой подзащитный освобожден из СИЗО. Чувствует он себя нормально», — сообщил Эсендиров. По словам адвоката, Хорсли намерен покинуть Россию рано утром в среду.
Ранее в понедельник Эсендиров сообщил агентству, что бюро Интерпола ОАЭ направило российским коллегам документы о том, что уголовное дело о мошенничестве на британца закрыто, в связи этим его преследование в России также должно быть прекращено.
Как сообщалось, 63-летний Хорсли приехал в Россию на ЧМ-2018.