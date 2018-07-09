Ещё
Костромич убил горничную во время застолья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Костромич убил горничную во время застолья 

Kostroma.Today 7 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Костромич убил горничную, а тело отнес в канаву, узнал KOSTROMA.TODAY. Трагедия произошла в поселке Зебляки (Шарьинский район).
Как нам удалось узнать, 47-летняя костромичка работала горничной в одном из шарьинских отелей. Ее муж нигде не работал, все время был дома. Женщина содержала семью одна.
По данным следствия, 29 июня шарьинка вернулась с работы домой. Муж в это время выпивал. Супруга присоединилась к нему, но застолье продолжалось недолго. Между ними разгорелся скандал.
По версии следствия, в порыве гнева глава семьи схватил со стола нож и несколько раз ударил им жену. Женщина умерла на месте от полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления, шарьинец отвез тело супруги на окраину поселка и бросил в канаву. Мертвую женщину обнаружили местные жители. После этого начался поиск подозреваемого.
Супруга убитой шарьинки задержали 4 июля. Вину он признал. Мужчина объяснил, что убил жену из-за того, что она его оскорбила.
Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе регионального СУ СКР, его заключили под стражу. Сегодня мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».
Сейчас следователи вместе с полицейскими устанавливают все обстоятельства трагедии.
Kostroma.Today: последние новости
Дело караваевского убийцы затягивается Костромские автоинспекторы остолбенели от наглости супругов из Ярославля Костромичка-военная отняла у Родины 2 миллиона рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза295
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги42
В России отреагировали на уход Джонсона108
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение