Костромич убил горничную во время застолья

Костромич убил горничную, а тело отнес в канаву, узнал KOSTROMA.TODAY. Трагедия произошла в поселке Зебляки (Шарьинский район).

Как нам удалось узнать, 47-летняя костромичка работала горничной в одном из шарьинских отелей. Ее муж нигде не работал, все время был дома. Женщина содержала семью одна.

По данным следствия, 29 июня шарьинка вернулась с работы домой. Муж в это время выпивал. Супруга присоединилась к нему, но застолье продолжалось недолго. Между ними разгорелся скандал.

По версии следствия, в порыве гнева глава семьи схватил со стола нож и несколько раз ударил им жену. Женщина умерла на месте от полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления, шарьинец отвез тело супруги на окраину поселка и бросил в канаву. Мертвую женщину обнаружили местные жители. После этого начался поиск подозреваемого.

Супруга убитой шарьинки задержали 4 июля. Вину он признал. Мужчина объяснил, что убил жену из-за того, что она его оскорбила.

Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе регионального СУ СКР , его заключили под стражу. Сегодня мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Сейчас следователи вместе с полицейскими устанавливают все обстоятельства трагедии.