Ещё
Суд признал банкротом первую из компаний Urban Group
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Суд признал банкротом первую из компаний Urban Group
РИА Недвижимость
5 часов назад
Комментарии
МОСКВА
, 9 июл —
РИА Новости
. Арбитраж
Московской области
признал банкротом первую из компаний Urban Group — ООО «Ваш город», застройщика ЖК «Видный город» — решение суда.
Читать ещё •••
РИА Недвижимость: последние новости
Генпрокуратура: в России не более 40 тыс обманутых дольщиков
В прокуратуре заявили о 850 проблемных объектах долевого строительства в РФ
Липецкий чиновник взят под стражу по обвинению в махинациях с жильем сирот
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку
113
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев
219
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей
121
В украинском лесу нашли миллионы гривен
28
ЕС дал Порошенко миллиард евро
51
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире
Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире
Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия
Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал
Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество
Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение