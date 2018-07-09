Суд признал банкротом первую из компаний Urban Group

РИА Недвижимость: последние новости

Генпрокуратура: в России не более 40 тыс обманутых дольщиков

В прокуратуре заявили о 850 проблемных объектах долевого строительства в РФ

Липецкий чиновник взят под стражу по обвинению в махинациях с жильем сирот