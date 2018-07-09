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Суд признал банкротом первую из компаний Urban Group
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Суд признал банкротом первую из компаний Urban Group 

РИА Недвижимость 5 часов назад
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Арбитраж Московской области признал банкротом первую из компаний Urban Group — ООО «Ваш город», застройщика ЖК «Видный город» — решение суда.
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