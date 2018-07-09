Ещё
Волгоградец пытался «выкупить» у полиции гастарбайтеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградец пытался «выкупить» у полиции гастарбайтеров 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Во Фроловском районе Волгоградской области задержали 62-летнего мужчину, пытавшегося дать полицейскому взятку в размере 100 тысяч рублей. Местный житель хотел, чтобы тот закрыл глаза на то, что в поселке ремонтом школы занимаются гастарбайтеры.
В конце ноября 2017 года в полиции поступило сообщение о том, что сельскую школу ремонтируют иностранцы. По данному факту правоохранители решили провести проверку, поручив ее инспектору отделения по вопросам миграции территориального подразделения МВД. В ходе изучения документов работников строительной компании тот узнал, что трое из них — граждане стран ближнего зарубежья, не имеющие необходимых патентов на работу. Представитель фирмы, поняв, что ему и иностранцам грозит административное наказание, решил «договориться» с начальником районной полиции. Бездействие правоохранителей он оценил в 100 тысяч рублей, положив деньги на стол стража порядка. Однако тот их не принял.
АиФ Волгоград: последние новости
На волгоградского коммерсанта завели дело за невыплату зарплаты работникам Под Волгоградом депутата осудили на два года за мошенничество Организаторам «финансовой прачечной» в Волжском не смягчили приговор
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза255
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги29
В России отреагировали на уход Джонсона103
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»77
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение