Волгоградец пытался «выкупить» у полиции гастарбайтеров 

Во Фроловском районе Волгоградской области задержали 62-летнего мужчину, пытавшегося дать полицейскому взятку в размере 100 тысяч рублей. Местный житель хотел, чтобы тот закрыл глаза на то, что в поселке ремонтом школы занимаются гастарбайтеры.
В конце ноября 2017 года в полиции поступило сообщение о том, что сельскую школу ремонтируют иностранцы. По данному факту правоохранители решили провести проверку, поручив ее инспектору отделения по вопросам миграции территориального подразделения МВД. В ходе изучения документов работников строительной компании тот узнал, что трое из них — граждане стран ближнего зарубежья, не имеющие необходимых патентов на работу. Представитель фирмы, поняв, что ему и иностранцам грозит административное наказание, решил «договориться» с начальником районной полиции. Бездействие правоохранителей он оценил в 100 тысяч рублей, положив деньги на стол стража порядка. Однако тот их не принял.