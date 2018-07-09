У омского депутата могут арестовать имущество 

Следствие не исключает, что имущество самого богатого депутата Законодательного собрания области Сергея Калинина придется арестовать, чтобы компенсировать ущерб, причиненный преступлением. Сегодня, 9 июля, в Первомайском районном суде Омска решается вопрос о мере пресечения для председателя совета директоров ХК «Акция», депутата Законодательного собрания области Сергея Калинина. Сейчас он содержится в СИЗО. Следствие намерено продлить срок его содержания под стражей на три месяца — до 15 октября. Следователь Алексей Шевченко уверен: обвиняемый может скрыться от суда и следствия. По делу установлено более 300 потерпевших организаций, которые, по мнению следствия, получали газ по завышенным тарифам. Лишь одна из них официально признана потерпевшей стороной.
Судья на это замечание следователя удивился. Ведь дело расследуется больше года. Он вновь поинтересовался у Шевченко причинами, по которыми Калинин должен находится в следственном изоляторе.
— Следствие сейчас не то чтобы началось заново. Начался новый этап. В деле появился подозреваемый, он вину не признает, выдвигая свои версии произошедшего. Их необходимо проверять, — пояснил Шевченко.
Следствие также не исключает, что в рамках уголовного дела имущество самого богатого омского депутата будет арестовано, чтобы компенсировать ущерб, причиненный преступлением.
Напомним, по данным декларации о доходах и имуществе по итогам 2017 года, опубликованной на портале Заксобрания, в собственности у Сергея Калинина значатся земельные участки площадью 1356 кв. м, 2156 кв. м, 1322 кв. м. У депутата есть жилой дом площадью 750,9 кв. м и квартира площадью 52 кв. м. земельный участок и жилой дом в Турции, участки площадью 9152 кв. м и 31 кв. м, склад для хранения древесины на 6750 кв. м, цех на 10 185 кв. м, санитарное здание на 87 кв. м и бункер для опилок на 480 кв. м в Германии. Кроме того, Сергей Калинин владеет автомобилями Toyota Land Cruiser 200, Opel Antara, BMW X6. За год он заработал почти 246 млн руб.