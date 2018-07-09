У омского депутата могут арестовать имущество

Следствие не исключает, что имущество самого богатого депутата Законодательного собрания области Сергея Калинина придется арестовать, чтобы компенсировать ущерб, причиненный преступлением. Сегодня, 9 июля, в Первомайском районном суде Омска решается вопрос о мере пресечения для председателя совета директоров ХК «Акция», депутата Законодательного собрания области Сергея Калинина. Сейчас он содержится в СИЗО . Следствие намерено продлить срок его содержания под стражей на три месяца — до 15 октября. Следователь Алексей Шевченко уверен: обвиняемый может скрыться от суда и следствия. По делу установлено более 300 потерпевших организаций, которые, по мнению следствия, получали газ по завышенным тарифам. Лишь одна из них официально признана потерпевшей стороной.

Судья на это замечание следователя удивился. Ведь дело расследуется больше года. Он вновь поинтересовался у Шевченко причинами, по которыми Калинин должен находится в следственном изоляторе.

— Следствие сейчас не то чтобы началось заново. Начался новый этап. В деле появился подозреваемый, он вину не признает, выдвигая свои версии произошедшего. Их необходимо проверять, — пояснил Шевченко.

Следствие также не исключает, что в рамках уголовного дела имущество самого богатого омского депутата будет арестовано, чтобы компенсировать ущерб, причиненный преступлением.