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Житель Федоровского района забил приятеля бутылкой и деревянной доской
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Житель Федоровского района забил приятеля бутылкой и деревянной доской 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Николаевка Федоровского района. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данным ведомства, 06 июля 2018 года мужчина со своим знакомым находился у заброшенного дома на одной из улиц села. Знакомые распивали спиртные напитки. В ходе распития между ними произошел конфликт. Причиной стали оскорбительные выражения, которые высказал собутыльник в адрес сожительницы обвиняемого.
"В ходе ссоры последний нанес односельчанину множественные удары по голове и шее кулаками, стеклянной бутылкой и фрагментом деревянного забора, после чего скрылся с места совершения преступления. На следующий день от полученных телесных повреждений потерпевший скончался", — сообщили в пресс-службе СК.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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