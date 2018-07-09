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Жительница Ярославля инсценировала ограбление банка, сообщил источник
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Жительница Ярославля инсценировала ограбление банка, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Работница банка в Ярославле и ее знакомый задержаны по подозрению в том, что инсценировали ограбление банка более чем на миллион рублей, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.
"Нападение на банк произошло 5 июля. Судя по камерам видеонаблюдения, в помещение банка вошел мужчина и, угрожая сотруднице, заставил ее открыть сейф и передать ему деньги", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что налетчику удалось уйти с суммой более чем миллион рублей. Однако вскоре следователи выяснили, что ограбление было инсценировано.
"Организатором выступила сама сотрудница банка, а в роли так называемого грабителя выступил ее знакомый. Сейчас они оба задержаны", — отметил источник.
В УМВД по региону не дают официальных комментариев по поводу случившегося, однако подтверждают, что инцидент в банке был и ведется следствие.
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