Ещё
На владельца батута под Рязанью, с которого упала дошкольница, завели дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На владельца батута под Рязанью, с которого упала дошкольница, завели дело 

РИА Новости 7 часов назад
ВОРОНЕЖ, 9 июл — РИА Новости. Владелец надувного батута под Рязанью, с которого упала и получила травму головы 5-летняя девочка, стал фигурантом уголовного дела, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
По данным СК, инцидент произошел 3 июня в деревне Листвянка. «Пятилетняя девочка в присутствии бабушки, играя на надувном батуте, который в этот день был привезен и установлен индивидуальным предпринимателем… упала с аттракциона и получила телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Как информирует рязанский портал Ya62.ru, ребенок после падения потерял сознание. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.
"Как установлено, батут не отвечал требованиям безопасности, поскольку не был оборудован специальным ограждением и ударопоглощающим покрытием. Кроме того, была повреждена защитная сетка игровой площадки", — отмечает следствие.
По словам старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Анжелики Евдокимовой, ребенок вылетел с батута через окно, которое, по данным портала, было порвано. Как отметила собеседница агентства, дошкольница не лежала в больнице, степень тяжести ее травмы определит экспертиза.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза295
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги42
В России отреагировали на уход Джонсона108
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение