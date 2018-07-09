В Пскове военнослужащего судили за хранение наркотиков 

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 29760 младшему сержанту Антону С., сообщили в пресс-службе ведомства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).
Предварительным следствием и судом установлено, что около 18 часов 19 декабря 2017 года С. из закладки возле дома № 24 по улице Алексея Алехина в Пскове незаконно без цели сбыта приобрел наркотическое средство «гашиш», предварительно оплатив его стоимость неустановленному лицу через терминал «Киви кошелек», которое незаконно без цели сбыта стал хранить при себе. В 16 часов 30 минут 20 декабря 2017 года указанное наркотическое средство массой 2,33 грамма, то есть в значительном размере, было обнаружено и изъято у него сотрудниками полиции.
Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал Антона С. виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.