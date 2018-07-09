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В Пскове военнослужащего судили за хранение наркотиков
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В Пскове военнослужащего судили за хранение наркотиков 

АиФ Северо-запад 7 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 29760 младшему сержанту Антону С., сообщили в пресс-службе ведомства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).
Предварительным следствием и судом установлено, что около 18 часов 19 декабря 2017 года С. из закладки возле дома № 24 по улице Алексея Алехина в Пскове незаконно без цели сбыта приобрел наркотическое средство «гашиш», предварительно оплатив его стоимость неустановленному лицу через терминал «Киви кошелек», которое незаконно без цели сбыта стал хранить при себе. В 16 часов 30 минут 20 декабря 2017 года указанное наркотическое средство массой 2,33 грамма, то есть в значительном размере, было обнаружено и изъято у него сотрудниками полиции.
Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал Антона С. виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
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