Задержан подозреваемый в избиении до смерти мужчины у кафе «То да се» в центре Москвы

Задержан один из предполагаемых участников драки у кафе «То да се» рядом со станцией метро «Маяковская», в ходе которой на глазах у жены был избит до смерти мужчина. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Задержан один из предполагаемых участников драки. В настоящее время он проходит подозреваемым по делу об избиении мужчины до смерти», — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что в ночь на 8 июля на ул. 1-я Тверская-Ямская произошла драка рядом с кафе «То да се», участником которой стал 30-летний уроженец Молдавии , проживавший в Москве вместе с женой.