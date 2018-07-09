Задержан подозреваемый в избиении до смерти мужчины у кафе «То да се» в центре Москвы 

Задержан один из предполагаемых участников драки у кафе «То да се» рядом со станцией метро «Маяковская», в ходе которой на глазах у жены был избит до смерти мужчина. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Задержан один из предполагаемых участников драки. В настоящее время он проходит подозреваемым по делу об избиении мужчины до смерти», — рассказал собеседник агентства.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что в ночь на 8 июля на ул. 1-я Тверская-Ямская произошла драка рядом с кафе «То да се», участником которой стал 30-летний уроженец Молдавии, проживавший в Москве вместе с женой.
Вечером 7 июля кафе мужчина отмечал вместе с супругой и знакомыми день рождения друга. Впоследствии ночью у заведения возникла драка, в которой его избили до смерти. Мужчина скончался до прибытия «скорой помощи». По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).