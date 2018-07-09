Ещё
Угрожали отрезать пальцы: двое подростков пошли под суд за вымогательство денег у знакомых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Угрожали отрезать пальцы: двое подростков пошли под суд за вымогательство денег у знакомых 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске пошли под суд двое подростков, которых обвиняют в вымогательстве: один из них обещал отрезать жертве пальцы ножом.
Преступления произошли в начале 2018 года во дворах Дзержинского района Новосибирска. Жертвами 16-летнего школьника и его 17-летнего приятеля стали трое знакомых на год-два постарше, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Евгения Дампилова.
По версии обвинения, сначала 16-летний школьник стал вымогать у своего знакомого, также несовершеннолетнего, 3000 рублей. Жертва должна была принести деньги в течение семи дней. Чтобы молодой человек был сговорчивее, обвиняемый взял нож и приставил к его руке, пообещав отрезать пальцы. Также в качестве гарантии он забрал у потерпевшего iPhone и электронную сигарету. Ещё у двоих молодых людей обвиняемые вымогали по 2,5 тысячи рублей, а в случае отказа угрожали избить.
В итоге мать одной из жертв попросила о помощи прокуратуру.
«Законный представитель потерпевшего обратилась в прокуратуру Дзержинского района города Новосибирска, сообщила об угрозах и вымогательстве в адрес её сына. В тот же день потерпевшему была выдана аппаратура для скрытой видео— и аудиозаписи, нарушители были задержаны в ходе оперативно-разыскного мероприятия при выдвижении требований передать им денежные средства под угрозой избиения», — пояснила Евгения Дампилова.
Теперь подросткам предстоит ответить перед законом: их обвиняют в вымогательстве, а 16-летнего школьника ещё и в разбое. Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сейчас оно ушло в суд.
Ранее Калининский районный суд вынес приговор двум молодым людям, которые напали на таксистку в безлюдном месте и забрали у неё телефон и 700 рублей.
ngs.ru: последние новости
Мужчина разделся на улице перед школьниками и получил 12 лет строгого режима Бывшего главврача детской больницы № 3 выпустили из-под стражи Следствие составило фоторобот убийцы школьника на пляже «Бумеранг»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза295
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги42
В России отреагировали на уход Джонсона108
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»83
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение