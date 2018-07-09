Судэксперту по делу группы «Сумма» грозит уголовное дело

Уголовное преследования может ожидать судебного эксперта, давшую положительное заключение о вымогательстве денег у группы «Сумма», чьи владельцы сейчас находятся под стражей. Как стало известно Legal.Report из источников в правоохранительных органах , ГСУ СКР по Москве проводит процессуальную проверку о наличии в действиях эксперта, преподавателя Московского университета МВД Ольги Свешниковой, признаков преступления.

Эта сотрудница полиции была привлечена к экспертизе по резонансному уголовному делу московского журналиста-расследователя Андрея Красавина . Еще за год до ареста руководителей «Суммы» Красавин расследовал злоупотребления, связанных с деятельностью Новороссийского морского порта , входившего в состав группы. Однако в результате ответных шагов «Суммы» публикация этого материала не состоялась, а журналисту инкриминировали вымогательство денег у компании.

Свешникова проводила лингвистическую экспертизу телефонных переговоров журналиста и представителя «Суммы» не в качестве представителя университета МВД, а в частном порядке. Представленное ею заключение совпадало с позицией следствия и легло в основу обвинительного заключения в отношении Красавина.

В дальнейшем это заключение было опровергнуто лингвистической экспертизой, проведенной в Федеральным центре судебных экспертиз Минюста России . Эксперты пришли к выводу, что Красавин «не сообщает о своей заинтересованности в получении денежных средств», и не обнаружили «лингвистических признаков побуждения» со стороны журналиста «к передаче денежных средств, в том числе в форме требования, совмещенного с угрозой».

Но самое поразительное вскрылось потом. Оказалось, что Свешникова ни при каких обстоятельствах не имела права проводить такую экспертизу, поскольку, являясь преподавателем по огневой подготовке, не имела аттестации для производства лингвистических экспертиз. Таким образом, сотрудница полиции в деле Красавина выступила в качестве самозванного эксперта.

Уголовное дело журналиста не дошло до суда лишь благодаря позиции прокуратуры , которая трижды возвращало его следователям УВД по ЦАО Москвы, отмечая, что собранными доказательствами вина Красавина не подтверждается.

С апреля 2018 года Свешникову проверяло Главное управление собственной безопасности МВД России. Проверка подтвердила, что лейтенант полиции не имела специальных познаний, необходимых для проведения лингвистической экспертизы, и как действующий сотрудник полиции явно вышла за рамки своих полномочий.

Свешникову привлекли к дисциплинарной ответственности, а материалы проверки передали для принятия процессуального решения в столичный главк СКР. В случае возбуждения уголовного дела и осуждения Свешниковой это станет важным прецедентом привлечения к уголовной ответственности эксперта, готового выдать любое заключение, которое угодно следствию. Сотруднице полиции по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) может грозить до 10 лет лишения свободы