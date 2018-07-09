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Двух подростков ждет суд за угон автомобиля
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Двух подростков ждет суд за угон автомобиля 

tvernews.ru 7 часов назад
Фото: tvernews.ru
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего и 17-летнего жителей города Удомли, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Следствие считает, что с 19 по 20 июня 2018 года несовершеннолетние в Удомля без цели хищения завладели автомобилем ВАЗ, который без присмотра оставил местный житель на неохраняемой стоянке возле дома, расположенного по проспекту Курчатова. Подростки покатались и оставили автомобиль на окраине города, где его обнаружили прохожие.
Расследование уголовного дела продолжается.
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