Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы ЖКХ на рабочем месте на севере Москвы

Вечером 8 июля в помещении диспетчерской ГБУ «Жилищник Дмитровского района» на ул. Ангарская было обнаружено тело 56-летней женщины-диспетчера с резаными ранами шеи, глаза, виска, уха, а также порезами кисти.

«В этом же доме задержан подозреваемый — безработный 46-летний житель столицы со следами крови на одежде и теле. Гражданин был пьян и внятно рассказать о случившемся не смог. Медицинское освидетельствование выявило у мужчины ссадины головы, руки и поясницы, а также резаные раны двух пальцев на правой руке», — сказал собеседник агентства.

По факту случившегося проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи опрашивают возможных свидетелей и ищут улики.