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Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы ЖКХ на рабочем месте на севере Москвы
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудницы ЖКХ на рабочем месте на севере Москвы 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы ремонтно-эксплуатационной службы (ЖКХ) на севере столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 8 июля в помещении диспетчерской ГБУ «Жилищник Дмитровского района» на ул. Ангарская было обнаружено тело 56-летней женщины-диспетчера с резаными ранами шеи, глаза, виска, уха, а также порезами кисти.
«В этом же доме задержан подозреваемый — безработный 46-летний житель столицы со следами крови на одежде и теле. Гражданин был пьян и внятно рассказать о случившемся не смог. Медицинское освидетельствование выявило у мужчины ссадины головы, руки и поясницы, а также резаные раны двух пальцев на правой руке», — сказал собеседник агентства.
По факту случившегося проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи опрашивают возможных свидетелей и ищут улики.
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